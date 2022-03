Loe, mida suudab ukrainlastele sõjasaagiks langenud Vene elektrooniline relv Krasuhha-4

Algatuseks nii palju, et täpsem selle relvasüsteemi tehnoloogiline olemus on saladuseks. 22. märtsil Ukraina armee kätte sattunud Krasuhha-4 kompleks on tänaseks saadetud täpsemaks urgitsemiseks Ameerika Ühendriikide mõnesse baasi, kus seda siis lahatakse ja uuritakse.

Tegemist on vaieldamatult märkimisväärse sõjasaagiga, sest neid on väidetavalt ehitatud vaid 12 tükki ja siin-seal on need ka väljaspool Venemaad kasutust leidnud.