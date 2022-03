Eestis jõudsid müügile Samsungi uued rahvatelefonid Galaxy A53 5G ja Galaxy A33 5G

Aasma sõnul on noorte jaoks mõistagi telefoni puhul väga oluline just kaamerad, mida on Galaxy A53 tagaküljel neli. Galaxy A33 tagaküljel on samuti neli kaamerat. Mõlema seadmed põhikaamerad on varustatud ka optilise pildistabilisaatoriga (OIS), et väriseva käega või hämaras valguses paremaid pilte teha. Esiküljel on seadmetel 32 MP esikaamera.