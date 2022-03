Saksamaa laiendab vesinikuvõrgustikku

Vesiniku põlemisel tekib ainult veeauru, mitte aga süsinikdioksiidi – sestap on see atraktiivne alternatiiv saastavatele fossiilkütustele.

Toetajad loodavad, et Saksamaa, millel juba on Euroopa tihedaim vesinikutanklate võrgustik, saab Euroopa transpordisektori selgrooks, kus vesinik on heitmete vähendamisel võtmetähtsusega. Uued rajatised luuakse mitme olulise tiheda liiklusega tuiksoone lähedusse.