Droonid muutuvad üha võimekamaks. Mehitamata lennuvahendite lennukõrgus, -aeg, -kiirus, kandevõime ning navigeerimise täpsus on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud. Need on võrdlemisi odavad ja ning lihtsasti hangitavad. Pole ime, et need muutuvad aina populaarsemaks nii riigi-, äri- , era- kui ka kuritegelikus sektoris.