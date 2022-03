Dysoni õhupuhastiga kõrvaklappe peetakse aprillinaljaks

Dyson esitles enne naljapäeva oma uut toodet - mürasummutavaid kõrvaklappe koos õhupuhastajaga, mille kohta arvustajad on pakkunud, et see sobiks pigem 1. aprilli tooteks. Tegemist on veidra aparaadiga, mille kandja võiks hämaral õhtul tänaval vastu tulles teisi ära ehmatada. Dyson siiski kinnitab, et tegemist on täiesti tõsise ja tootmisvalmis tootega.