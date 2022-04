Nüüd teada: Apple´ilt tuleb volditava ekraaniga tahvel-sülearvuti

Lõuna-Korea tehnoloogiaportaali Thelect uudises LG Display volditavate ekraanide kohta, mida hakatakse tootma USA tehnoloogiafirma HP jaoks, mainitakse artikli lõpus lakooniliselt ka Apple´it: «Samal ajal teeb ettevõte koostööd Apple'iga, et töötada välja veel üks volditav OLED-paneel. See on mõeldud tahvelarvutitele ja sülearvutitele, mille kattematerjaliks on polüamiidi asemel üliõhuke klaas.»

Maailma esimene volditava ekraaniga tahvel-sülearvuti on juba müügil - Lenovo ThinkPad X1 Fold. Foto: Lenovo

LG Display on juba teinud volditavaid paneele Lenovole. Sülearvuti ThinkPad X1 Fold kasutab LG Display toodetud 13,3-tolliseid OLED-paneele, mis kokkuvoldituna on 6,2-tollised. Neid on Lenovole toodetud juba 20 000.

HP-le tarnitakse aga veelgi suuremaid volditavaid ekraane, mis lahtises asendis on 17-tollise diagonaaliga, kokkuvoldituna aga 11-tollised. Paneelid on 4K resolutsiooniga (3840x2160 pikslit).

Macrumorsi andmetel võib Apple´i volditav ekraan tulla aga koguni 20-tolline ja see on kasutatav nii sülearvuti kui väga suure tahvelarvutina. Ekraaniresolutsioon on 4K või veelgi enam.

Sülearvutina kasutades käänatakse ekraan sobiva nurga all kokku ning puutetundliku paneeli alumine pool saab ekraaniklaviatuuriks. Võimalik, et Apple pakub ka kaanesid, millel füüsiline klaviatuur ja mida saab volditava ekraani alumise poole peale panna.