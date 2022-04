40 kuupsatelliiti hakkavad otsima maapealseid GPS-signaalide segajaid

Kuna alates Ukraina sõja algusest on avastatud hulk GPS-signaalide anomaaliaid, mis on muuhulgas seganud ka lennuliiklust Soome idapiiri ääres, tellisid USA kosmosejõud (U.S. Space Force) kommertsteenuse GPS-segajate tuvastamiseks. Seda pakub Spire Global oma 40 geostatsionaarse kuupsatelliidiga.