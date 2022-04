Taevast kukkus alla hiiglaslik metallrõngas, kohalikud pääsesid napilt

Metallrõngas, mille läbimõõt on külaelanike sõnul kaks kuni kolm meetrit ja mis kaalub üle 40 kilogrammi, avastati laupäeva hilisõhtul Maharashtra osariigis külapõllult, ütles kohalik ametnik Ajay Gulhane väljaandele Press Trust India.

«Me valmistasime just ette kogukonna pidusööki, kui taevas lõi lõõmama punane ketas, mis kukkus pauguga küla ühele tühjale krundile,» rääkis kohalik naine Maharashtra osariigi Chandrapuri piirkonnast ajalehele The Times of India. «Inimesed jooksid plahvatuse hirmus kodudesse ja jäid peitu ligi pooleks tunniks.»