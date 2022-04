Teaduse lühiuudised

Arvutiinsener ehitas maailmalõpu interneti

Arvutiinsener Mark Qvist, kes on nn prepper ehk maailmalõpuks valmistuja, ehitas arvutivõrgu, mida saab kasutada ühenduse pidamiseks kas olemasoleva võrgu peal või kasutades ära kõiki saadaolevaid seadmeid ja ühendusi vabasagedusel raadiotest tervete vaskkaabliteni. Uutmoodi võrk Reticulum Network Stack kasutab oma sideprotokolli ja loobutud on interneti protokollist, et saaks erinevaid lahendusi võimalikult turvaliselt ühte võrku ühendada. Keskseid seadmeid ega võrgu sõlmpunkte pole sellises võrgus vaja, seega pole võimalik ka olulisi lülisid rivist välja lüüa. Nn mesh-võrke, mis jagavad internetiühendust edasi naabrilt naabrile, on varemgi tehtud, kuid neil on üks oluline puudus: kuskilt on vaja internetti pääseda. Reticulum pakub aga ühendust postapokalüptilises maailmas või asustamata kohas, kus pole midagi ja ühendus tuleb luua nullist. PM