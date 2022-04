Igaüks võib uuendada Google Mapsi tänavavaadet - iseasi, kas see ka kasutust leiab

Kaardirakenduse tarvis pildistamine on nagu jalutuskäik pargis, ütleb Rene Mitt.

Igapäevatööna fototehnikat müüv Rene Mitt võtab kotist suure iminapa ja ronib oma Toyota kastiauto katusele seda kinnitama. Veel kümme minutit tagasi sadas laia lund ja meie Google Street View’ kaardistamine oli suure küsimärgi all. Mida siin ikka pildistada, kui panoraamkaameral on suured klaasläätsed igas suunas ja need tuiskavad kohe täis?