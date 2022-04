USA katsetas uut hüperhelikiirusel liikuvat relva

Tegemist on viiekordse helikiirusega liikuva raskesti tabatava raketiga, mida arendab Lockheed Martin ja mis töötab Hypersonic Air-breathing Weapon kontseptsiooniga ehk relv on HAWC-tüüpi. See tähendab, et raketikütuse põletamiseks püütakse hapnikku hõredast atmosfäärist, mitte ei võeta kaasa. See omakorda aitab hüperhelikiirusel relva teha kergemaks ning seega saab seda kaasa võtta erinevate kergemate ja kiiremate sõjalennukite pardal.