Korduvkasutatava raketi napsab õhust konksuga helikopter

Järgmise Electroni kanderaketi stardi ajal, mis on planeeritud teha selle aasta aasta aprillis, proovib Rocket Lab selle kätte saada spetsiaalselt selleks ümber ehitatud helikopteriga Sikorsky S-92. Kanderakett on varustatud langevarjuga, et kinni püüdmine lihtsam oleks.