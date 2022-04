Veneetsia biennaalil osaleb omanikele miljoni teeninud maaliv robot Ai-Da

«Interneti-avatarite, AI-vestlusrobotite, Alexa ja Siri virtuaal-assistentide ajastul on robotkunstnik Ai-Da väga asjakohane,» tutvustatakse robotit kodulehel. «Ta pole elus, kuid on isiksus, kellega saab suhelda ja kelle küsimustele võib vastata. Ai-Da tõstatab küsimused, kas tegemist on omaette kunstnikuga? Kas tal on kunstniku alter ego? Kas ta on avatar või konstrueeritud tegelane?»