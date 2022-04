Eesti teadlased pakuvad, kuidas rohepöördega tekkivaid elektri kvaliteedikõikumisi lahendada

Rohe- ja digipöördest suurenenud taastuvenergia ja ka elektriautode osakaalu kasv ning uued teenused tarbijatele tähendavad üsna väljakutseid kogu elektrivõrgule. Nii elektri tootmise kui tarbimise maht kõigub rohkem ning üheks suurimaks probleemiks on taastuvenergia allikate energiatootmise juhuslikkus ning juhitamatus, mis mõjutab kõige enam just kohalikke madalpingevõrke, kuna need pole planeeritud nii töötama.

Teiseks suureks väljakutseks on aga suured hinnakõikumised elektriturul, mis hakkab mõjutama inimeste tarbimiskäitumist ning loob eeldused tarbimise nihutamiseks teenuste laialdasele kasutusele teatud aegadel. Koordineerimata tarbimise nihutamine võib aga madalpingevõrgud üle koormata.

Kolmandaks väljakutseks on elektrivõrgu amortiseerumine ja uuendamine, mille edasilükkamine võimendab elektri kvaliteediprobleeme, sealhulgas ka pingeprobleeme. Viimased põhjustavad katkestusi seadmete töös või nende eluea vähenemist, mis vähendab tarbijate rahuolu.

Mis mõjutab elektritarbija rahulolu?

Tallinna Tehnikaülikooli teadlased viisid läbi uuringu Eesti tööstusettevõtete ning ärikinnisvara omanike seas, uurides nende hoiakuid ja kogemusi seoses elektrivarustusega.

Peamisteks rahulolematuse põhjusteks osutusid kõrged kulud elektrile, asjaajamise keerukus võrguettevõtjatega ning elektri kvaliteedi probleemid.

Olulisemateks elektri kvaliteedi probleemideks peetakse lühiajalisi katkestusi, toitepinge muutusi ja rikkeid elektrivõrgus, mis seiskavad tootmist. Nende probleemide põhjusteks on tavaliselt ilmaoludest (tuul, äike) tekitatud häired, kuid ka elektrivõrgu ja alajaamade halb seisukord: loomulik vananemine, hooldamine või rekonstrueerimine.

Elektrikatkestuste hind on tundlikele klientidele väga kõrge. Foto: Kristjan Teedema

Toiteprobleemide tegelik hind on üllatavalt kõrge

Tehnikaülikooli teadlase Imre Drovtari sõnul tekitavad eluea vähenemine ja katkestused tööstusele ja ettevõtetele suuri kulusid. Euroopa Liidus on elektri kvaliteedi probleemide poolt põhjustatud hinnanguline kahju üle 150 miljardi euro aastas, Ameerika Ühendriikides hinnanguliselt 80 miljardit dollarit aastas. Erinevates tööstussektorites hindavad Aalto Ülikooli teadlased, et näiteks metallitööstus kannab iga tipuvõimsuse kW kohta ühesekundilise katkestuse korral kahju 1,91 €/kW ning kui katkestuse kestus on 15 minutit, on kahju suuruseks juba 12,68 €/kW. Sama uuringu põhjal on näiteks puidutööstuse poolt kantav majanduslik kahju vastavalt 1,49 €/kW ning 6,67 €/kW.

Tallinna Tehnikaülikooli tehtud uuringus hindasid lühiajalistele alla 3 minuti kestvatele katkestustele tundlikud kliendid keskmiseks kuluks ca 40 000 eurot. «Täiendavalt hinnati katkestustega kaasnevate seadmete rikkekuludeks keskmiselt 6000 eurot,» märgib Drovtar.

Uus metoodika kaitseb lõpptarbijat

Kui klassikaline viis elektri kvaliteediga seonduvate probleemide lahendamiseks on elektriliinide rekonstrueerimine, siis teatud piirkondades paigalduse eripära tõttu või negatiivse demograafilise prognoosi korral pole tehnikaülikooli teadlase Tarmo Korõtko sõnul rekonstrueerimine majanduslikult mõistlik ning võib oluliselt kasvatada võrguteenuse hinda.