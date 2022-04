Microsoft hoidis ära Vene sõjaväeluure küberrünnaku Euroopas ja USAs

Kolmapäeval, 6. aprillil sai Microsoft kohtumääruse loal üle võtta seitse Strontiumi kontrolli all olevat domeeni, mida rünnakute jaoks kasutati. Domeenid suunati ümber Microsofti kontrollitavasse nn «meepotti», milles jälgitakse nende domeenide poole tehtavaid pöördumisi. Nii on võimalik kindlaks teha, kas mõned küberrünnakud on õnnestunud ja millist infot pahavara nendele domeeniaadressidele saadab. Microsoft plaanib selle põhjal ohvritele teada anda, kui nende süsteemides on pahavara ja kui see hakkab andmeid lekitama.

GRU-ga seostatav Strontium on tuntud veel ka paljude muude nimedega: Fancy Bear, APT28, Pawn Storm, Sofacy Group, Sednit, Tsar Team. Kuna tegemist on juba palju aastaid tegutsenud häkkerirühmaga, siis on erinevad küberturvaettevõtted neile erinevaid nimesid andnud. Grupi sihtmärkideks on NATO ja lääneriikide valitsusasutused, rünnatud on näiteks Saksa ja Norra parlamentide infosüsteeme, Prantsuse telekanalit TV5Monde jt. USA andmetel on tegemist GRU eriüksusega number 26165.