Pühapäeval võib Brüsselis üle pika aja näha Venemaa lennukit

Euroopa Liit on Venemaa lennukitele Ukraina sõja algusest oma õhuruumi sulgenud, seega väljub üle pika aja Brüsselisse erilend, mida teeb Venemaal toodetud Iljušin Il-96-300. See peab väljasaadetud diplomaadid ja spioonid koju toimetama.

RA-96017 on üks kuuest lennukipargi seda tüüpi lennukist. Sellist mudelit toodeti aastas ainult 2-3 tükki. Õhusõiduk on 13 aastat vana (valmis saanud veebruaris 2009), pakub 124 tavalist kohta, 24 äriklassi kohta ja üheksa 1. klassi kohta, kokku 157 istekohta. Peale Venemaa leidub sama tüüpi lennukeid veel vaid Kuubal, kus neid ainukesena maailmas kommertslendudel edasi kasutatakse. Tegemist on suhteliselt vana, 1988. aastal välja töötatud mudeliga, mille mugavused on tänapäeva reisilendude jaoks juba üsna kasinad.