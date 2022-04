Ukrainas lasti alla Venemaa uusim lahingudroon Orion

Orion-E sai oma esimesed tuleristsed mõni aasta tagasi Süürias, pildil on ekspordimudel näitusel 2021. aasta suvel.

Kuigi Türgi päritolu Bayraktari droonid on ukrainlasi juba päris palju aidanud, on neid ka kolm tükki Vene vägede poolt alla tulistatud. Nüüd on esimest korda ka Vene uusim lahingudroon Orion Ukrainas alla toodud.