Rekordilise 200 TB mahuga SSD välkmäluketta hind saab olema tõeliselt ulmeline

Techradarile antud intervjuus ütles Nimbus Data tegevjuht Thomas Isakovich, et sellise rekordilise mahuga salvestusseade saab valmis veel selle aasta jooksul. 2020. aastal arvati, et 200 TB SSD tuleb välja juba 2021. aastal, kuid koroonapandeemia ja logistilised probleemid lükkasid selle kõik edasi, nagu nihkusid ka paljud muud uute toodete väljatulekud viimastel aastatel.

200 TB SSD ehk välkmäluketas on kümme korda mahukam, kui praegu toodetav traditsiooniline plaatidega pöörlev kõvaketas ehk HDD, mille rekord on 20 TB. Suurus on aga SSD-l sama - 3,5 tolli, et oleks võimalik SSD-dega asendada praeguseid tavalisi 3,5-tolliseid kõvakettaid ehk HDD-sid.