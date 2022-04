Arvutimüük maailmas vähenes kontoritesse ja koolidesse tagasipöördumise tõttu

Gartner peab suurimaks põhjuseks just odavate Google´i operatsioonisüsteemiga Chromebookide langust.

IDC aga näeb languse taga õpilaste ja haridusasutuste jaoks tehtud ostude kiiret vähenemist, mille põhjuseks on koduõppe lõppemine ja koolidesse tagasiminek. Samas olidki just soodsa hinnaga Chromebookid need, mida kõige enam õpilastele osteti.