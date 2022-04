Teaduse lühiuudised

Õhusaasteainete heitkogused näitavad langustrendi

­Keskkonnaagentuuri värskest väljaandest «Eesti ­õhusaasteainete heitkogused aastatel 1990–2020» selgub, et 1990. aastaga võrreldes on 2020. aastaks vähenenud kõigi ­analüüsitud saasteainete heitkogused. Samuti on Eesti täitnud Euroopa ­Komisjoni aastateks 2020–2029 seatud heitkoguste vähendamise ­eesmärgid, teatas Keskkonnaagentuur eelmisel nädalal. Lämmastikoksiidide heitkogused on 1990. aastaga võrreldes vähenenud ligi 68 protsenti. Transpordis on viimastel aastatel heidet mõjutanud uutele sõidukitele kehtestatud üha rangemad heitenõuded. Põllumajandusloomade arvu ja väetiste kasutamise vähenemine on 53 ­protsenti kahandanud ka ammoniaagi heitkogused, kuid seatud eesmärgi saavutamiseks peab see veel vähenema. PM