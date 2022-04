Lamborghini esitleb: Huracán Tecnica – supersportauto neile, kes tahavad elamust ka ringrajalt

Nimi Tecnica kehastab Lamborghini Huracáni tehnilist evolutsiooni. Uudne väljanägemine eristub silmapilkselt kõigest muust ning on sama innovaatiline nagu mootorikatte all peituv tehnika. Uus välimus rõhutab täiustatud aerodünaamikat, mis tagab parema suutlikkuse, stabiilsuse ja kasutamislihtsuse, eriti ringrajal.

Huracán STO päritoluga mootor on 30 hj võimsam kui Huracán EVO tagaveolisel versioonil ning arendab 6500 p/min juures pöördemomenti 565 Nm, lühendades 100 km/h saavutamiseks kuluva aja 3,2 sekundini. Kergekaalulise Tecnica ümberkalibreeritud LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) süsteem ja iseloomuliku häälestusega sõidurežiimid koos vedrustuse spetsiaalse seadistusega, vahetu tagarattaroolimine ja uuenduslikud täiustused pidurite jahutamisel võimaldavad juhil nautida iga sõiduolukorda. Huracán Tecnica on mitmekülgne supersportauto nii maanteesõiduks kui ka ringrajal.

«Huracán Tecnica võtab kokku Lamborghini oskused disaini ja inseneritöö alal, luues täiuslikku sõidumõnu pakkuva Huracáni, mis on ühtviisi vastupandamatu nii ringrajale kohale sõites kui ka rajal endal,» ütles Automobili Lamborghini tegevjuht Stephan Winkelmann. «Virtuaalelamuste ajastul tuletab see meelde tehnilist ehedust ja füüsilisi elamusi.» Tecnica paigutub tagaveolise RWD ja ringrajale orienteeritud STO vahele, tal on Huracáni vabalthingav V10-mootor koos «dramaatiliselt edasiarendatud disainiga».