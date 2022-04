Ühe mehe kollektsioon: ootamatu teekond garaažitäie lõviautodeni

Lõviautode kogu omanik ei näe põhjust, miks peaks Prantsuse autodesse suhtuma eelarvamusega. «Minu meelest ei ole olemas halbu autosid – need on kas omanikule sobimatud või on neil halvad omanikud. Mina näiteks valin oma tööks ainult PSA tooteid: meil on kodus Citroën C5 ja Spacetourer. Kui võrrelda vanu aegu tänasega, siis ma arvan, et tänapäevane Peugeot’ disain on universaalsem kui varem ja eks seetõttu on neid tänavatel aina rohkem.»

Mis edasi? «On aeg, et 205 Indiana saaks uue hingamise. Ma tahan oma parimatele autodele ka korralikku garaaži. Samuti loodan, et Peugeot jätkab veel mõnda aega kestvussõidusarjas osalemist – tahaksin minna Le Mansi 24 tunni sõitu ka ise Prantsusmaale vaatama.»

Lõvikari 605 | Suur 605 sedaan jõudis turule 1990. aastal, kui teised tolle aja tuntud autod – Alfa Romeo 164, Saab 9000, Fiat Chroma, Renault 25 – olid omavahel juba paar aastat võistelnud ja äsja oli turule jõudnud ka BWM 5. seeria. 605 disainis Pininfarina stuudio ja kuigi see polnud nii ekstravagantne kui Citroen XM, olid auto trumpideks suurepärased proportsioonid ja visuaalne lakoonilisus, ruumikas salong, mugav sõit ja tänu suurele pakiruumile ka praktilisus. Tootmine lõppes 1999. aastal ja see oli viimane mudel, mille nimes oli 5. 605 on jätnud oma jälje ka popkultuuri – see astus üles 1998. aasta filmis «Ronin» ja mitmed eksemplarid leidsid oma koha ka Prantsuse presidendi Jacques Chiraci garaažis. 405 | 1980. aastate teisel poolel sõitis Peugeot edu laineharjal ja auto, mis sellele erilise jõu andis, oli 405. Pärast 1987. aastal turule tulekut võitis see kohe žürii ühehäälse heakskiiduga Euroopa aasta auto 1988 tiitli – sellist üksmeelsust pole hiljem ükski teine ​​auto nautida saanud. Ka selle mudeli disainis tootja koostöös Pininfarinaga ja pärast sedaani debüüti lasti 1988. aastal välja ka universaal. Auto disainis polnud midagi ekstravagantset (nelikveolistel autodel oli taga hüdropneumaatiline vedrustus), kuna fookus oli pigem tänapäevasel praktilisusel, kuid sõidukvaliteeti ja juhitavust kiideti regulaarselt. 405 puhul saab rääkida mõningatest ebatavalistest faktidest. See oli viimane Prantsuse kaubamärgi mudel, mida USA-s müüdi, väljaspool Euroopat toodeti 405-t peaaegu kümnes erinevas riigis üle maailma ning see on üks pikema elueaga autosid. 1988. aastal võitis Ari Vatanen Pikes Peaki võidusõidu 405 T16 GR-ga (legendaarses filmis «Climb Dance» jäädvustatud sündmus) ning 1989. ja 1990. aastal oli ta parim Pariis-Dakari rallil.