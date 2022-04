Õhupalliga kosmosesse! Esimesed piletid on vaatamata ulmehinnale juba otsas

Firma Space Perspective avalikustas pildid oma kosmosekapslitest, millega loodetakse alustada õhupallilende kosmose piirile Floridas asuvast Kennedy kosmosekeskusest alates 2024. aasta lõpust. Praeguseks on juba müüdud üle 600 pileti hinnaga 115 000 eurot tükk.

1,5 meetri kõrguste akende, sügavate ja pehmete istmete, tumelillade toonide ja tagasihoidliku valgustusega atmosfääriga on see salong suureks kontrastiks konkurentide erevalgetele ja steriilsetele kosmosekapslitele.

Kas see on ka tegelikult kosmoselend, on muidugi vaieldav.