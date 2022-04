Samsungi patent vihjab läbipaistva lahtirulluva ekraaniga telefoni tulekule

Läbipaistva telefoni esmaesitleja tiitel kuulub siiski LG Electronicsile, kuid see pole siiski päris see, mida Samsung plaanib. Nimelt tegi LG 2009. aastal läbipaistva puutetundliku numbriklaviatuuriga telefoni GD900. Sellel on telefon koos ekraaniga ise ikkagi läbipaistmatu, kuid efektne liugklapiga klaviatuur läbipaistev.

Samsungilt on läbipaistvat telefoni oodatud juba aastaid. Kunstnikud on digimaalinud selle kontseptsioone, sahinad on ennustanud, et juba Samsung Galaxy S10 oleks võinud läbipaistev tulla, kuid ligi kümmekond aastat on see jäänud vaid unistuseks.

Ega seegi kord pole oodata täiesti läbipaistvat klaasitükki, kuhu kirjad peale ilmuvad.

WIPO patendijoonistest on näha, et läbipaistev on nutitelefoni rullikeeratav ekraan, mida saab tavalisest asendist laiemalt lahti tõmmata. Selles laienenud osas, kus pole enam telefoni korpust taustal, ongi ekraan läbinähtav. See võiks hea olla näiteks mõnede liitreaalsuse rakenduste jaoks: vaatad läbi ekraani ümbrust ja õigetesse kohtadesse ilmuvad täiendavad tekstid või kujutised.

Patendijoonis on avaldatud 14. aprillil ja kirjeldab läbipaistva liugekraani tööpõhimõtet. Foto: Samsung

Teistelt joonistelt on näha, et Samsung võib planeerida pikuti väljarulluva ekraaniga telefoni ehk nagu praegu on lahtivolditava ekraaniga Samsung Galaxy Flip seeria või laiuti, tahvelarvutiks lahtirullitava ekraaniga mudelit ehk nagu praegu on volditava ekraaniga Galaxy Flip seeria.

Patendijoonis küljele lahtirulluva ekraaniga telefonist on sarnane praegu lahtivolditava ekraaniga Galaxy Fold 3 telefonile. Sel uuel mudelil peaks lahtirulluv osa olema läbipaistev. Foto: Samsung

Patendi võtmine ei tähenda veel muidugi seda, et Samsung hakkaks selliseid telefone kohe tootma. Samas näitab patent, et tootja tahab õigusi sellisele lahendusele enda nimele juba registreerida, et tootma hakates ei rikuks teisi patendiõigusi ning ei peaks teistele patendiomanikele sellise lahenduse kasutamise õiguse eest hiljem maksma hakkama.

Samsung Galaxy Z Flip3 ja Galaxy Z Fold3 on Samsungi volditava ekraaniga uusimad mudelid. Tulevikus peaks saama aga lahtirulluva ekraani telefoni seest nagu sirmi välja tõmmata. Lisaks on see läbipaistev. Foto: Elmo Riig / Sakala

Seega näitavad need joonised, et Samsungil on midagi sellise lahendusega tõsisemalt plaanis kas lähemas või kaugemas tulevikus.