NASA teleporteeris arsti kosmosejaama, tehti «vaese mehe Star Trekki»

Doktor orbiidil - kui kiiresti kosmoses abi vaja, siis hologramm on seni ainus võimalus.

Inimeste rahvusvahelisse kosmosejaama ISS toimetamine on kulukas ja keeruline, kuid mõnikord on vaja lihtsalt näiteks arstil kohapeal midagi üle vaadata ja nõu anda, mida astronaudid saaksid pardal ise ära teha. Just sellepärast otsustatigi NASA poolt kosmosejaama toimetada doktor Josef Schmidt hologrammina.