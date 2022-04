USA valitsus pakub Põhja-Korea häkkeriteni viiva info eest 5 miljonit dollarit

USA valitsusel on loodud eraldi programm - nii-öelda õigluse eest tasumise programm (RFJ ehk Rewards for Justice), millest pakutakse preemiaid ja vaevatasusid riiklikult oluliste juhtumite lahendamiseks, kui info viib riiklikku julgeolekut ohustavate kurjategijate tabamiseni. Põhja-Korea häkkerite eest on samas programmis välja käidud kuni 5 miljoni dollari suurune preemia info eest, mis «viib teatud Põhja-Koread toetavate tegevustega seotud isikute finantsmehhanismide häirimiseni, nagu rahapesu, luksuskaupade eksport Põhja-Koreasse, küberkuritegevuse info ja massihävitusrelvade leviku toetamine».