Microsoft tahab korrata Barack Obama edu, tuues reklaamid enda videomängudesse

Business Insider kirjutab, et vähemalt Microsofti mängukonsooli Xbox kasutajate jaoks võib see lähitulevikus muutuda. Nimelt uurib firma võimalusi, mil moel tulevikus enda mängude sisse reklaami müüa. Praegu tehakse koostööd reklaamitehnoloogia kompaniidega, et luua programm, mille raames saaksid valitud brändid võimaluse enda tooteid Xboxi mängudes reklaamida.