Teadlane selgitab: mida tõhusa kaugkütte märgis tegelikult tähendab?

Millal saavutatakse täielik kliimaneutraalsus?

Kaugküttesüsteemide heaolu sõltub klientide heaolust, seega vähetõhusad ja kehvas seisus kaugküttevõrgud peavad nägema vaeva, et hoida tarbijaid, kuna vastavalt Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivile on neil õigus kasutada ebatõhusa kaugkütte asemel tõhusamaid ja keskkonnasõbralikumaid kohalikke lahendusi. Viimased suundumused pigem näitavad, et kaugkütte olukord on Eestis nii hea, et paljud suuremad tarbijad, näiteks ettevõtted, kes on varasemalt tootnud sooja maagaasil töötavates katlamajades lähevad üle kaugküttele just sellepärast, et see on kooskõlas nende keskkonnasuundumustega.