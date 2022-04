Teaduse lühiuudised

Satelliidi ESTCube-2 start lükkub edasi

Tartu Observatooriumis arendatav tudengisatelliit ESTCube-2 on peaaegu valmis, kuid esialgu välja kuulutatud üleandmine raketifirmale Arianespace lükkub 14. juunilt sügise algusesse. Üleandmise edasilükkamise põhjus on peamise lasti – plasmapiduri mooduli – pikenenud tootmisaeg, mis lükkab esimese stardivõimaluse edasi. Plasmapidur, mille katsetamine on ESTCube-2 peamine eesmärk, aitaks tulevikus satelliite ohutult orbiidilt alla tuua ning seeläbi vähendada kosmoseprügi. Üleandmise edasilükkamine annab ESTCube’i inseneridele aga rohkem aega satelliiti katsetada. Viimane osa, mille arendamisega veel innukalt tegeletakse, on satelliidi tarkvara. Kui meeskond saab kätte viimase portsu riistvara, saab satelliidi testid lõpule viia. PM