Audi esitleb Hiina megalinnades liiklemiseks mõeldud ideeautot

Audi disainerid ja insenerid on loonud ideeauto, mis on mõeldud eelkõige Hiina suurlinnade liikluses kasutamiseks. Nende suurlinnapiirkondade tarbeks, kus isiklikku ruumi eriti napib, esitleb ideeauto suurimat sõitjateruumi, mida ükski Audi on seni pakkunud. Urbansphere’iks ehk linnaruumkeskkonnaks kutsutud ideeauto on varustatud nutikate tehnoloogiate ja digiteenustega.