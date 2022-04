Räppar Snoop Doggist sai virtuaalsel kujul Teise maailmasõja veteran

Mis siis täpselt juhtus? 19. aprillil jõudis mängudesse «Call of Duty: Vanguard» ja «Call of Duty: Warzone» lisapakk, mis kandis nime «Tracer Pack: Snoop Dogg Operator Bundle». See raha eest soetatav pakett sisaldas muidugi antud artikli peakangelast ning kolme uut relva.

Mullu ilmunud «Call of Duty: Vanguard» tegevus leiab aset Teise ilmasõja aegadel ning see on laienenud ka paari aasta tagusesse tasuta battle royale teosesse «Call of Duty: Warzone». Tänu sellele on naljahambad hakanud jagama jutte Snoop Doggi saavutustest ajaloolistel sõjatandritel.

«Mäletan, kuidas Snoop aitas D-päeval Normandiat vallutada. See on ajalooliselt korrektne,» sõnab üks humorist YouTube'is lisapaki treileri all. «Mu vanaisa rääkis, kuidas Snoop Dogg võttis Ardennide vastupealetungi ajal ära terve punkri, mis oli sakslastega täidetud,» ironiseerib teine. Sarnaseid nalju leidub veelgi.

Tegelikult on lõõpimiseks ka pisut põhjust, sest ajaloole rõhku asetava teose mitmikmängu on jõudnud nii mitmedki tegelased popkultuurist, kes antud ajastusse kohe üldse sobida ei taha. «Ma ei teadnudki, et Teises maailmasõjas võitlesid ka räpparid ja animetegelased. On nii mõndagi, mida ajalooraamatud meile ei räägi,» kirjutab üks kasutaja video all.

Tegemist pole esimese korraga, mil Snoop Dogg ja «Call of Duty» koostööd teevad. Aastal 2013 ilmunud «Call of Duty: Ghost» mitmikmängu lisati hiljem võimalus panna Snopp Dogg mängusiseseid kommentaare (skoor, vastaste positsioonid jm info) lugema.