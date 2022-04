Kevadine MängudeÖÖ on kõige hõlpsam võimalus endale PlayStation 5 hankida

Tõsi ta on – Sony uusim mängukonsool võis ju ametlikult turule jõuda juba 2020. aasta novembrikuus, ent nii Eestis kui mujalgi on selle soetamine jätkuvalt üpriski keeruline. MängudeÖÖ jagab neid ära aga lausa kahele inimesele! Ihaldusväärse mängumasinaga jalutab koju jalgpallimängu «FIFA 22» turniiri võitja, teine seadmetest kuulub aga inimesele, kes suudab esimeseks tulla MängudeÖÖ ühel kõige omapärasemal võistlusel - kivi-paber-käärid!

«Oleme ühe korra varem MängudeÖÖl kivi-paber-käärid turniiri korraldanud ning see osutus üllatavalt populaarseks,» tõdeb Allas. «Sel korral otsustasime, et iroonilisel kombel saab videomänguürituse peaturniiriks just selline analoogmäng, mis ei puutu virtuaalmaailmaga üldse kokku» Allase sõnul annab kivi-paber-käärid ka suurema võiduvõimaluse neile inimestele, kes pigem hobimängurid ning turniiride tarbeks «trenni» ei tee.