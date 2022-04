Esmaesitlus maailmas: Lexus esitleb tehnoloogiliselt uuenduslikku elektrisõidukit RZ 450e

Tegemist pole sõidukiga, kus on lihtsalt tavapärase sisepõlemismootori asemel elektriline jõuallikas. RZ on esimene seeriamudel, mis on ehitatud spetsiaalsele elektrisõidukite platvormile. See on esimene seeriamudel, millel on Lexuse uus tehnoloogia, ehk Lexuse keeles elektriline e-telg. Tehnoloogia hõlmab mootorit, käigukasti ja ECU-d ja töötab koos DIRECT4 nelikveo juhtimissüsteemiga. DIRECT4 jaotab veojõudu sujuvalt kõigi rataste vahel, tulemuseks on parem jõudlus, rooli reageerimisvõime ja juhitavus.