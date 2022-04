IFA plaanib saada esimeseks suureks piiranguteta tehnoloogiamessiks peale pandeemiat

«Nüüd on lõpuks käes aeg korraldada taas täissuuruses mess Berliini messialal ja kogu linnas, mis pole mitte ainult Euroopa suurima tarbijaturu pealinn, vaid saanud ka Euroopa meediakeskuseks,» ütles IFA tegevdirektor ja Messe Berlin Groupi asepresident Jens Heithecker IFA pressiteates. «Paljud juhtivad ülemaailmsed tehnoloogiaettevõtted on juba lubanud osa võtta. Praeguse seisuga on meil suurem vajadus veel fitnessi ja digitervise valdkonnas ning kodumasinate tootmises tegutsevate eksponentide järele.»