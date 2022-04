Reedel toimub Tartus uus suur tarkvarakonverents Digit

See on üle mitme aasta esimene suurem tarkvaraarendusele pühendatud konverents Eestis, kus valdkonna spetsialistidel on võimalus silmast silma kohtuda ja kogemusi vahetada.

«Meil on küll Eestis populaarsed ärikonverentsid, nagu Latitude59 ja sTARTUp Day, aga viimastel aastatel puudub IT-professionaalidele mõeldud suurüritus, kus sektori inimesed saaksid suhteid luua, kogemusi vahetada ja parimatelt õppida,» selgitas Digiti peakorraldaja ja MTÜ sTARTUp Day kogukonnajuht Ermo Tikk vajadust uue konverentsi järele.

Tikk lisas, et sarnaselt sTARTUp Day ärifestivalile otsitakse konverentsi programmis tasakaalu tehniliste ja pehmemate teemade vahel, mis avardaksid silmaringi ning aitaksid karjääriredelil edeneda.

Digiti programmil on kolm fookust ‒ tehnilised tarkvaraarenduse teemad, meeskonna juhtimine erinevate Eesti ettevõtete näitel ning isiklik areng ja efektiivsus tehnoloogiasektoris. Programm on koostatud koostöös mainekate IT-ettevõtetega, et leida esinejaid ja teemasid, mis arendajatele huvi pakuvad.

Konverentsil esinevad 30 esinejat, lavaprogramm toimub kahel laval, lisaks käivad seminarid ja avatud on demoala.

Konverentsi mõned põnevamad hetked on näiteks sellised: Rein Torm Fractoryst räägib, miks tööstus on tarkvaraarendajale hetkel põnev valdkond, Jaan Aru esineb «ahhaa-momentidest», Norman Saarso tarkvaraarendusfirmast Singleton valgustab, kuidas arendaja roll on muutumas käsutäitjast strateegiliseks äripartneriks, Edward Erelt Occost tutuvsuab, kuidas nad teevad tehisintellektiga pildituvastuse programmi arhitektidele, mis on parem kui Google, Pipedrive'i jne.

Üks suurimaid tehnoloogiasektori ees seisvaid väljakutseid on hetkel tööjõupuudus. Digiti korraldajad näevad, et kõrgetasemeline konverents saaks tulevikus kohalikke ettevõtteid värbamisel toetada.

«Digitist võiks saada tõmbenumber välismaistele tarkvaraspetsialistidele ‒ esimene kokkupuutepunkt, kus nad tutvuvad Eesti, meie IT-ettevõtete ja siin pakutavate võimalustega,» selgitas Tikk.