Huvi naftavaba diisli vastu suureneb. Neste teatas tarbimise kümnekordsest kasvust Eestis

«Harjumaal Luigel, Peetris, Jüris, Tallinnast väljasõidul Rocca al Mares ning Tartu Ringtee tanklates müüsime 2022. aasta esimeses kvartalis taastuvdiislikütust kõige rohkem. Rekordmüügid neis jaamades näitavad, et suurlinnade pendelrändes osalevad autojuhid on hakanud otsima võimalusi, kuidas oma sõidukite süsinikuheidet vähendada,» ütleb Neste Eesti juht Dennis Antamo.

Neste MY kättesaadavuse laiendamisega seoses lõpetas Neste Pro Dieseli pakkumise, et asendada see jaamades taastuvdiislikütusega. «Trend kliimasäästlikuma kütusetarbimise suunas on alanud, seda hoolimata faktist, et 100% naftavaba diisel on fossiilsest mõnevõrra kallim,» märgib Antamo.

Samuti näitab Neste MY Renewable Diesel™ tänavune müügistatistika, et Eesti tarbijate hulgas on huvi kliimat säästvamate vedelkütuste järele suurenenud. «Tänaseks oleme jõudnud punkti, kus 2022. aasta esimeses kvartalis oli Neste MY läbimüük kümme korda suurem kui 2021. aasta samal perioodil,» lisab Neste Eesti juht.

Antamo: »Ühe tonni CO2 ekvivalendi kohta on Neste MY aktsiis 1700 eurot ja fossiilsel diislikütusel 109 eurot – vahe on 16 korda taastuvdiislikütuse kahjuks«

Dennis Antamo ütleb, et kliimat säästvamad kütused peaks olema Eesti tarbija jaoks maksustatud madalama aktsiisiga. «Kahjuks see täna nii veel ei ole. Kuigi Neste MYs ole tilkagi naftat, rääkimata Vene naftast, siis miks on see Eestis maksustatud võrdselt fossiilse kütusega?»

«Kui panna kõrvuti fossiilse diisli ja Neste MY kütuste CO2-sisaldused, siis ühe tonni CO2 ekvivalendi kohta on Neste MY aktsiis 1700 eurot ja fossiilsel diislikütusel 109 eurot tonni – vahe on 16 korda taastuvkütuse kahjuks,» märgib Antamo ning lisab, et kui riik oma maksupoliitikat muudaks, oleks Neste MY tarbijaile oluliselt taskukohasem.

«Oleme aastaid panustanud kõige madalama emissiooniga transpordikütuste müüki ja kliimat säästvama kütusetarbimise kujundamisse. Leiame, et tarbijate jaoks peavad turul olemas olema erinevad võimalused, millega vähendada transpordi CO2 emissiooni,» ütleb ta.

Antamo sõnul on ettevõte valmis tooma Neste MY taastuvdiislikütuse müügile kõikidesse Neste tanklatesse Eestis, kuid riik peab üle vaatama kütuste õiglase maksustamise.