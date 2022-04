Biovaik ja muud taastuvmaterjalid muudavad rehvide tootmist

Aastatega on eurooplaste autopark kardinaalselt muutunud. Kuigi pool müüdud uutest autodest on endiselt väike- ja keskmise suurusega sõiduautod, on üldnumbrites selle segmendi osakaal kahanenud vahemikus 2009-2019 7,8 miljonilt sõiduautolt 5,7-le. Linnamaasturite müük on seevastu samal perioodil kasvanud 1 miljonilt 5-le miljonile, lisaks on turule tungimas elektriautod. Järjest võimsamad ja suuremad sõidukid aga eeldavad rehvitootjatelt pidevaid pingutusi uute tehnoloogiate väljatöötamisel.

Kui veel paar aastakümmet tagasi oli maasturite koht maastikul, siis tänapäevased linnamaasturid on mõeldud maanteedele ja linnatänavatele ning võimsamad maasturid on meelitanud arvukalt neid autojuhte, kes varem oleks eelistanud sportautosid. Rehvitootja Goodyear Eesti esindaja Risto Kivisikk ütleb, et ähmastuvad piirid autosegmentidele esitavad väljakutse ka rehvitootjatele, kelle toodete vastupidavus ja võimekus peab vastama järjest võimsamatele ja suurematele autodele.

Mootorivõimsustega kasvab ka rehvivalik

Liikumine võimsuse ja suurema ning raskema kere suunas on Kivisiku sõnul toimunud pea kõigis segmentides alustades väikeautodest lõpetades linnamaasturitega. «Võtkem näiteks 1994. aasta kolmanda generatsiooni Volkswagen Golf GTI, mille mootorivõimsus oli 115 hobujõudu ning kaal pisut üle tonni. Kõigest kümme aastat hiljem oli selle järeltulija kapoti all umbes 300 hobujõudu ning kaalus see auto pea poole rohkem. Sarnane trend on tajutav pea kõigi autotootjate ja mudelite puhul,» selgitab Kivisikk. Autode suurus ja kaal pole Kivisiku sõnul kasvanud siiski pelgalt võimsamate mootorite ja mugavusvarustuse tõttu – omajagu kaalulisa tuleb ka turvavarustusest.

Maailma kiireim veok Iron Knight on Volvo Trucksi ja Goodyeari koostööprojekt. Piloot Bije Overbrink. Audru, Porsche Ring 06-09-21 FOTO: Foto: Esta Tatrik

Kuid päeva lõpuks on neli rehvi need, mis kogu seda massi ja jõudu teel liigutavad, juhivad ja peatavad, mistõttu on kasvanud ka ootused rehvitootjatele. «Näiteks Goodyeari Eagle F1 tootesari tuli turule 1994. aastal. Toona piisas Volkswagen GTI juhile 195 mm laiustest rehvidest 15-tollistele velgedele. Samas täna vajab kõige uuema GTI juht piisava juhitavuse tagamiseks 225mm laiust rehvi 18-19 tollistele velgedele. Ning siin räägime me siiski väikeautost, mitte suurtest luksusmaasturitest,» kirjeldab Kivisikk, lisades, et aastaks 2023 on mainitud Eagle F1 rehvisari saadaval koguni 65-s eri suuruses.

Suurusega muidugi rehvide areng pole piirdunud ning tootjad teevad pidevalt pingutusi, et nii rehvisegud, -mustrid kui ka -turvised oleks vastupidavamad ning suudaks samas tagada parema juhitavuse ja pidurdusteekonna. «Kui tuua taaskord näiteks Eagle F1 sarja, siis 1994. aastal valmistati see võimsatele sportautodele. Uus Eagle F1 Asymmetric 6 sari vastab oma tehnoloogiaga sisuliselt kõigile autosegmentidele alustades võimsamatest väikeautodest lõpetades linnamaasturite ja elektriautodega,» ütles Kivisikk.

Elektriautode puhul on määravaks rehvimüra ning veeretakistus

Elektriautode kiire levik seab rehvitootjatele veel omaette ootused. Kuna elektriautodel puudub mootorimüra, siis sisuliselt on peale tuule rehvimüra ainus, mis salongi kostub. Selleks on Goodyear elektriautodele välja töötanud spetsiaalse disainiga rehvi küljeturvise ning mürasummutava tehnoloogia, mis vähendavad mürataset salongis koguni 1-2 detsibelli võrra. «Teine oluline moment elektriautode puhul on rehvide veeretakistus, mida vähendades võimaldavad uue, spetsiaalselt elektriautodele mõeldud tehnoloogiaga rehvid suuremat sõiduulatust,» lisab Kivisikk.

Rehvitehnoloogiate väljatöötamisel peab autoturu trendide kõrval arvestama ka ökoloogilise jalajäljega. Kui autod muutuvad järjest ökonoomsemaks, oodatakse seda ka rehvidelt. «Näiteks sama Eagle F1 Asymmetric 6 sarjas kasutakse keskmisest 3 korda rohkem biovaiku võrreldes selle eelkäijaga ning kahekordistunud on ka muude jätkusuutlike materjalide osakaal rehvis. Käesoleva kümnendi lõpuks on Goodyear seadnud eesmärgiks tuua turule täielikult jätkusuutlikest materjalidest toodetud rehv,» ütles Kivisikk.