Ei midagi uut siin päikese all – mida kujutavad endast eile Eestit tabanud DDoS-rünnakud?

Mittetöötavale lehele tagasi ei tulda

Oletame, et tegu on mõne veebipoega, kes kavandab müügikampaaniat. Näiteks mõni nädalavahetuse või á la Musta Reede -30%. Ning on mitmelt poolt maailmast küllalt näiteid, et just neil hetkedel sind ähvardatakse rünnakuga. Kui sa just ei maksa, sest ka paarkümmend minutit ilma müügita mõjutab sind otseselt rahaliselt ja ka maine mõttes. Ning viimane omakorda tähendab rahalist kadu, sest küllap mõtleb nii mõnigi klient, et mittetöötavale lehele pole teist korda mõtet tagasi minna.

Seega – iga ettevõtte küberhügieeni lahutamatu osa peaks olema riskide hindamine ja oma IT-taristu kaitse juba enne võimalikku rünnakut. See hõlmab nii kaitse planeerimist luna- või pahavararünnakute vastu tulemüüride näol, aga ka DDoS-i vastast kaitset.

Sõltumata ettevõtte suurusest ja tegevusalast oled igal juhul potentsiaalse küberrünnaku sihtmärk.

DDoS-i vastast kaitset on võimalik teha oma võimsamate seadmetega, mis suudavad tõrjuda ummistusrünnakute katseid. Sellel aga on omad miinused. DDoS-rünne võib olla nii mahukas, et selle tõrjumiseks vajalik seade läheb väga kalliks ning arvestades, et enamuse ajast ründeid ei toimu, seisab see isiklik suur investeering niisama.

Oluliselt lihtsam lahendus oleks vastavasisuline teenus tellida mõne internetiteenuse pakkuja käest. Näiteks Elisalgi ­on selleks oma suur «puhverjaam», mis suudab sissetuleva rünnaku operatiivselt tuvastada ning kasvõi terabitise pahatahtliku liikluse enne rünnatava kodulehele jõudmist summutada.