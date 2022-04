Vaata millised Ühendkuningriigi haubitsad hakkavad varsti Ukrainas vene väele tuult alla tegema

Ühendkuningriik on vastavalt 24. aprillil avaldatud teatele tarnimas Ukrainale AS90 155 mm liikurhaubitsat. Lisaks saadetakse ka 45 000 mürsku. Varasemalt Vickersi ja nüüd BAE Systemsi poolt on ühtekokku toodetud 179 sellist liikursuurtükki. Ühendkuningriigil on samas ka soov oma suurtükiväge uuendada.