Esinduslikkuse tipptase Mercedeselt: uus EQS SUV pakub luksust seitsmele sõitjale

Mercedes-Benzi luksuslik EQS SUV kasutab eelkäijatega sama elektriautode platvormi. Tänu elektrimootoritele, võimekale 4MATIC nelikveole ja intelligentsele maastikusõidu režiimile tuleb EQS SUV lihtsalt toime ka kergel maastikul. Uue EQS SUV telgede vahe on sama nagu EQE-l (3210 millimeetrit), kuid auto on üle 20 sentimeetri kõrgem. Auto välismõõtmed on 5125/1959/1718 millimeetrit. Tänu auto suurusele ning disainile on külluslikult avar ka siseruum. Standardvarustusse kuulub elektriliselt reguleeritav teine istmerida, pakiruumi mahub kuni neli golfikotti.

Ent EQS SUV pakub oma esinduslikus ja luksuslikus sõitjateruumis avarust, mugavust ja tippklassi ühenduvust kuni seitsmele sõitjale. Lisavarustusena on saadaval kahe individuaalse istmega kolmas rida ja laiendatud mugavusfunktsioonid kõigile reisijatele.

Mercedes-Benz EQS SUV. Foto: Tootja foto

Sõitjateruumis on tähelepanu keskpunktis MBUX Hyperscreen (valikvarustus). See suur kumer ekraan ulatub peaaegu vasakpoolsest piilarist parempoolseni ehk üle kogu armatuurlaua. Ühise katteklaasi all moodustavad visuaalse terviku kolm ekraani. Kaasreisija ees asub 12,3-tolline OLED-ekraan, mis pakub meelelahutust ja võimaldab juhtida paljusid funktsioone. Euroopas ja üha enamates riikides mujal saab kaasreisija dünaamilist sisu vaadata ka sõidu ajal. Seda tänu sellele, et Mercedes-EQ kasutab intelligentset kaamerapõhist blokeerimisloogikat: kui kaamera tuvastab, et juht vaatab kaasreisija ekraani, pimendatakse dünaamiline sisu automaatselt.

Kõikidel EQS SUV-del on tagasillas eATS elektriajam, 4MATIC versioonidel on eATS ka esisillas. Torque Shift funktsioon tagab 4MATIC mudelitel intelligentse ja pidevalt kohanduva veojõu jagamise esimeste ja tagumiste elektrimootorite vahel.

EQS SUV-ga astub Mercedes-Benz suure sammu nullemissiooniga liikuvuse suunas ning oma Ambition 2039 eesmärgi täitmise poole. Seda mudelit toodetakse täiesti CO2-neutraalselt. EQS SUV toob liiklusesse vastutustundliku ringmajanduse lahendused.

Standardvarustusse kuulub AIRMATIC õhkvedrustus ja ADS+ adaptiivamortiseerimine. Autot saab mitme sentimeetri võrra kõrgemaks tõsta. DYNAMIC SELECTI sõidurežiimide hulka kuuluvad ECO, COMFORT, SPORT ja INDIVIDUAL ning 4MATIC versioonidel ka OFFROAD – lisarežiim maastikusõiduks. Standardvarustusse kuuluvad ka 4,5 kraadi ulatuses pööravad tagarattad. See tagab suurepärase manööverdusvõime linnas ning vilka juhitavuse linnast väljas. Lisavarustusena (ka OTA uuendusega) on saadaval kuni 10-kraadise pöördenurgaga tagarattad.

Mercedes-Benz EQS SUV. Foto: Tootja foto

Auto navisüsteem võtab teekonna arvutamisel lisaks laadimispeatustele arvesse ka ummikuid ja suudab neile dünaamiliselt reageerida. Auto annab MBUX süsteemi kaudu teada, kas aku on piisavalt laetud, et sõidu alguspunkti laadimiseta tagasi jõuda. Marsruudi arvutamisel eelistatakse käsitsi sisestatud laadimisjaamu ning automaatselt välja pakutud laadimisjaamad saab teekonnainfost eemaldada. Välja arvutatakse ka iga laadimispeatuse eeldatav laadimiskulu.

Müügile tuleb EQS SUV kolmes variandis: EQS 450+, EQS 450 4MATIC ja EQS 580 4MATIC. Neist 450+ on soodsaim tagaveoline variant, mille üks elektrimootor toodab 265 kW ja 568 Nm. 450 4MATIC on tänu teisele ajamile esitlejel nelikveoline. Võimsus jääb samaks, pöördemoment tõuseb aga 800 Nm peale. Võimsaim EQS 580 4MATIC nelikveoline arendab 400 kW ja 858 Nm.