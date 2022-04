Järgmine miljarditehing? Prantsusmaa kuulsaim mängustuudio võib müüki minna

Kulisside taga levivad jutud, et Ubisoft töötab parasjagu selle nimel, et leida endale sobiv ostja, kirjutab Bloomberg. Tegemist on mõnevõrra üllatava raportiga, kuna alles 2018. aastal nähti kõva vaeva, et tõrjuda tagasi vaenulik ülevõtmine.