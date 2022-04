Texases on kõik suurem: Hennessey 6x6 kastikas on täiesti arutult võimas ja kallis

Hennesey on USAs Texases asuv legendaarne tuuningukoda ja hüperautode väiketootja. Kõik, mis Hennessey meistrite käe alt tuleb ja töökoja väravast välja veereb, on absoluutselt pöörane. Hennessey autode sooritusvõime on legendaarne. Nüüd on nad välja tulnud siiani suurima kastikaga.

7 meetrit pikk Mammut, täisnimega Hennessey Mammoth 1000 6x6 TRX teeb üle 1000 hobujõu ja tal on kolm vedavat telge. Aluseks on Dodge RAM, mille 6,2-liitrise Hellcat V8 mootori võimsusele on Hennessey insenerid uue turbokompressori, sissepritse ja veel nipet-näpet kaasabil juurde võlunud 300 hj, saades kokku 1026 hj. Pöördemomenti on üle 1300 njuutonmeetri. Lisatud on Bilsteini vedrustus ja lukustatavad tagumised teljed. Kui kiirelt Mammut joosta jõuab, seda pole Hennessey veel avaldanud.