Netflixi aktsiad kukuvad kolinal. Kas krahhist päästavad videomängud?

Kahjude minimeerimiseks on Netflix astumas või juba astunud mitu suurt sammu. Mitmed suured filmi- ja telesarjaprojektid on tühistatud. Sihikule kavatsetakse võtta inimesed, kes enda kasutajat sõpradele jagavad. Plaanis on ka teatud kasutajatele reklaame hakata näitama. Teatud regioonides on hinnad tõusnud.