Volkswagen kergitab saladuseloori. Uus Amarok hakkab välja nägema nii

Kõigepealt, auto mõõtmed on muutunud: eelkäijaga võrreldes on pikkusele lisandunud 100 mm, andes masina kogupikkuseks 5350 mm. 3270 mm telgede vahe tähendab 175 mm lisaruumi – selle tulemusena on kahe istmereaga kabiinis reisijatele rohkem ruumi.

Kandevõime kasvab kuni 1,2 tonnini. Nagu varemgi, mahub Amaroki veokasti euroalus. Maastikusõidule mõeldes on hea teada, et ülendid on varasemaga võrreldes lühemad ja peale- ja mahasõidunurk suurenenud.

Wolkswagen Amarok. Foto: Tootja foto

Eestis saab Amarok 3-liitrise V6 diiselmootori koos nelikveoga. Mitmekülgne valik sõidurežiime ja enam kui 30 juhiabisüsteemi, millest 20 on täiesti uued, lisavad nii võimekust kui ka turvalisust ja sõidumugavust.

Uut välimust veel kamuglaažkile alt ei paista, ent Volkswageni tarbesõidukite osakonna disainijuht Albert Kirzinger ütleb, et «uue põlvkonna puhul oleme märkimisväärselt muutnud Amaroki senist disaini, mis on nüüd väljendusrikkam ning muljetavaldavam».

Rattakoopad on poolümarad nagu ka eelkäijal. Tegemist on Amarokile omase tunnusjoonega, kontrastina paljudele teistele kastikatele, mille puhul rattakoobaste ülaosas moodustub ümara asemel praktiliselt sirgjoon. Esmakordselt on standardvarustuses 21-tollised veljed ja maastikurehvid. IQ.Light maatriks LED-esituled on saadaval lisavarustusena.

Wolkswagen Amarok. Foto: Tootja foto

Kabiin on noobelkastikale omaselt funktsionaalne ning välimuselt kõrgkvaliteetne. Premium-klassi rõhutavad nii nahkdetailid kui ka istmed, tagumisse ritta mahub kolm täiskasvanut.

Amaroki on tänase seisuga Euroopas, Lõuna-Ameerikas, Lõuna-Aafrikas ja Okeaanias müüdud kokku üle 830 000 sõiduki. Uue põlvkonna Amarok on välja töötatud ja viimistletud Saksamaal ja Austraalias ning seda toodetakse Lõuna-Aafrika Vabariigis.