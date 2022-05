ROHETRANSPORT ⟩ Volta Trucks avaldas, millised saavad olema nende järgmised elektriveokid

Veokite inseneri- ja kujustustööd teevad Volta enda insenerid koostöös Suurbritannia bürooga Astheimer Design. Mõlemad, nii 7,5-tonnine kui ka 12-tonnine veok on eestvaates identsed, aga 12-tonnine on pikem ja tal on lisaks paar tagarattaid, et toime tulla suurema kandevõimega.