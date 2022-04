Drooniparved löövad lahinguväljal kaardid segi

Selline parvlev relv ilmus esimest korda välja 2016. aastal, kui arutati ka seda, kas on eetiline lubada droonidel sihtmärki ise otsida ja kõrvaldada. Ühes väikeses, peopessa mahtuvas tapjadroonis nähti ohtlikku relva, millega saaks näiteks mõne ebasobiva isiku väga lähedalt pähe tulistades kõrvaldada, mis oleks spioonidele nagu lendav Novitšok.

Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis pole veel kokku lepitud, et lahingurelvad tohiks ilma inimese otsuseta ise sihtmärki valida ja tulistada. Mõni lääneriik on kokku leppinud, et sihtmärgi peab valima ja tulistamiskäsu andma ikkagi inimene.