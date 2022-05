AJALUGU ⟩ Peugeot’ linnaautode juubel: 50 aastat, 10 põlvkonda, 25 miljonit sõidukit

Linnaautod on andnud miljonitele inimestele võimaluse esimest korda autorooli istuda. Peugeot 104 ning 208 vahele jääb lausa kümme põlvkonda sõidukeid. Linnaautode mõte on teha isiklik transport võimalikult paljudele inimestele kättesaadavaks, see on mugav, turvaline, praktiline transpordiviis.