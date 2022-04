Igaüks saab nüüd endale osta numbrikettaga mobiiltelefoni

2020. aasta alguses läks tehnoloogiamaailmas viraalseks ehk hakkas netis plahvatuslikult levima üks projekt, milles elektroonikainsener oli kokku pannud lihtsa, stiilse ja vana tehnoloogiat uuega ühendava pool-nutika seadme, lauatelefonidest tuttava numbrivalmiskettaga mobiiltelefoni. Seadme skeeme jagas insener ise, hiljem aga pakkus seda avatud tehnoloogia ettevõte Sky's Edge, et igaüks, kes oskab jootekolbi käes hoida, saaks mobiili vabalt ise kokku panna.

Paraku oli huvi nii suur ja jootekolvi hoidjaid liiga vähe, et ettevõte ei pidanud survele vastu ning alustas lõpuks väiksema tootmisega, millega pakub huvilistele peaaegu valmiskomplekti. Väike kokkupanemise vaev siiski jääb, aga midagi jootma, saagima ega lõikama ei pea.

Insener Justine Haupt, kes seadme välja mõtles, kirjutab oma kodulehel, et uppus sooviavaldustesse veel mõni selline telefon teha ja kui neid oli juba sadakond valmis tehtud, otsustas ta lasta Sky's Edge´il neid tööstuslikumalt tootma hakata lihtsalt koostatava komplektina, mille kokkupanekuga saab igaüks hakkama.

Ehkki jootekolbi pole vaja kätte haarata, tuleb kettaga telefon siiski ise kokku kruvida, sest see saabub detailidena. Foto: Sky's Edge

Tootmisvalmis Rotary Un-Smartphone on nutitelefonide tippmudelitest märgatavalt odavam, kuid palju kallim nuputelefonidest ning isegi mõne enam kui keskpärase Androidiga telefoni saab juba sellest soodsamalt kätte.

Samas on seade nii pöörase välimusega, et seda ostetaksegi kui luksuskaupa nutisõltuvusest võõrutuseks.

Odavam, kui terapeudi seanss

Sky's Edge peab ka ise kettaga telefoni hinda natuke kõrgeks, kuid põhjendab kodulehel: «Negatiivne külg on komplekti 390-dollariline hind, mis muudab selle kallimaks, kui paljud nutitelefonid. Aga kui teil on juba probleeme nutitelefonist sõltuvusega, võib see olla palju odavam alternatiiv, kui oma sõltuvusest terapeudiga rääkimine.»

Seega võib nutisõltuvusest vabanemiseks olla numbrikettaga telefon isegi soodsam variant, lisaks äratab palju tähelepanu ja selle seadme omanik saab kindlasti hakata seltskonnas rohkem päris inimestega rääkima, kes tulevad küsima, mis imevidin see on.

Kuidas numbriketas töötab?

Neile, kes on alla 40 aasta vanad või on unustanud, veidi selgituseks: kettaga telefonil pistetakse näpp valitava numbri auku, tõmmatakse ketas metallist konksuni ja lastakse lahti, et number valida. Nii tehakse kõigi numbritega järjest. Vanasti hakkas peale viimase numbri valimist telefon juba ise kutsuma, nüüd peab veel helistamise nuppu vajutama.

Rotary Un-Smartphone on üsna võrreldav tavalise nutitelefoni võimekusega (peale suure puutetundliku ekraani, mida pole). Sel on 4G LTE andmeside, Voice over LTE ehk VoLTE tugi (kõned üle mobiilse andmeside), SMS-ide saatmine ja vastuvõtt ning muidugi SIM-kaardi pesa.

Kõnedest märguandmiseks on traditsiooniline helisev mehaaniline kelluke.

Tagaküljel asub moodsa e-tindi tehnoloogiaga ekraan saabunud sõnumite lugemiseks, esiküljel numbriketta all aga värviline LED-ekraan telefoni enda oleku ja seadete kohta.

Isegi parem, kui nutitelefon