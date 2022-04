Hiina häkkerid peibutavad Vene ametnikke luureinfo väljapetmiseks Baltimaade võltsdokumentidega

Küberkaitseettevõte Secureworks avaldas eile , et rünnak Hiina valitsusega seotud häkkerite grupi poolt Vene ametnike suunas on hästi ettevalmistatud, kuid rünnakutehnika seal taga näib üsna lihtsakoeline.

Nimelt saadetakse ametnikele ja sõjaväelastele venekeelne kiri lisanditega, mille seas on programmifail, mille laiendit Windows vaikimisi ei näita. Usalduse võitmiseks on faili ikoon muudetud Adobe PDF-i ikooniks, et see paistaks välja tavalise dokumendifailina. Kaasa on pandud ka pealtnäha ehtne dokument, mis pärinebki Euroopa Liidust.