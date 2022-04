Uue eksoskeletiga jaksab vahetada kasvõi mitusada pirni tunnis

Saksa tootja poolt 21. aprillil välja lastud uus eksoskelett Ottobock Shoulder on tööl kantav nagu seljakott. See kinnitub mugavalt rihmadega nagu matkavarustus ja ümber muskli käivad veel kaks toetavad rõngast, mis aitavadki väsimatult kätt tõsta.

Niisama kodus lambipirni vahetamiseks on Ottobocki seade pisut liiga kallis - 4722 eurot. Pigem on see mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks ning näiteks sarnast seadet kasutabki Audi oma liinil töötajate abistamiseks auto põhja all tehtavatel töödel.